Elite da PM muda de nome e inicia atividades nesta sexta-feira

O extinto Batalhão de Missões Especiais (BME) passa a funcionar nesta sexta-feira (10) com o nome de Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). A nova tropa de elite da Polícia Militar, que será comandada pelo major Marcelo Tavares de Souza, também mudou de endereço, saindo de Maruípe, em Vitória, e indo para Jardim América, em Cariacica.

As mudanças fazem parte da reestruturação da PM, anunciada pelo governador Paulo Hartung no dia 1º de março. Para o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, essas reformulações já estavam sendo estudadas pelo Estado Geral Maior e pretendem melhorar o serviço. “Ao criarmos essas Companhias Independentes e Comandos Regionais, atendemos demandas antigas da população, em alguns casos, e também estreitamos a relação entre a PM e a comunidade, além de também melhorar a prestação do serviço policial que estava sendo feita”, afirmou.

Início da operação

Nesta sexta-feira, iniciam as atividades operacionais das novas Companhias Independentes, dos novos Comandos de Policiamento Ostensivo e da Companhia Especial de Operações com Cães. A Grande Vitória, que antes tinha somente a 11ª Companhia Independente, com sede em Viana, agora terá a 12ª, 13ª e 14ª Cia Independente, localizadas em Jardim Camburi, Jabaeté e Feu Rosa, respectivamente.

A 12ª Companhia Independente será comandada pelo capitão Carlos Magno Oliveira Silva e atenderá os bairros Aeroporto, Antônio Horório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Morada de Camburi, Parque Industrial, Pontal de Camburi, República, Segurança do Lar e Solon Borges.

Já a 13ª Companhia ficará responsável pelo policiamento nas regiões de Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos I, Interlagos II, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Normilia da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Residencial Jabaete, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio, Xury e Zona Rural, que estará sob a responsabilidade do major Márcio Vieira Hollanda.

Os bairros Alterosas, Bairro das Laranjeiras, Bairro Novo, Boa Vista II, Boulevard Lagoa, Castelândia, Conjunto Jacaraípe, Costa Dourada, Costabella, Enseada de Jacaraípe, Estância Monazitica, Feu Rosa, Jardim Atlântico, Lagoa de Jacaraípe, Manguinhos, Marbella, Nova Almeida, Centro, Nova Zelândia, Ourimar, Parque Jacaraípe, Parque Residencial Nova Almeida, Parque Santa Fé, Portal da Jacaraípe, Praia Bela, Praia da Baleia, Praia de Capuba, Parque das Gaivotas, Praiamar, Reis dos Magos, Residencial Jacaraípe, São Francisco, São João, São Patricio, São Pedro, Serramar e Vila Nova de Colares serão atendidos pela 14ª Companhia Independente, que terá como comandante o major Maximiliano Werneck de Souza.

A Companhia Especial de Operações com Cães ficará no Quartel do Comando Geral, em Maruípe, e terá como comandante o Capitão Rafael Sant’Anna Reis.

Interior

No interior do Estado também terá novidades: a criação de dois comandos regionais, o Comando de Polícia Ostensiva Noroeste e o Comando de Polícia Ostensiva Serrano, que ficarão sob a responsabilidade do tenente-coronel Marcelos Gonçalves de Assis e do tenente-coronel Arilson Marcelo Martinelli, respectivamente.

O Comando de Polícia Ostensiva Noroeste englobará o 2º, 8º e 11º Batalhão, totalizando dessa forma 21 municípios: Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Nova Venécia, Alto Rio Novo, Pancas, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Águia Branca.

Já o Comando de Polícia Ostensiva Serrano ficará responsável pelo 14º Batalhão, 2ª, 6ª, e 8ª Companhia Independentes, num total de 18 municípios: Brejetuba, Ibatiba, Iúna, Irupi, Ibitirama, Muniz Freire, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano, Itaguaçu, São Roque do Canaã, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.