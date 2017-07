Em busca de pistas, Polícia divulga imagens de suspeito de latrocínio na Serra

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil, divulgou imagens do suspeito envolvido no assalto ao empresário Luiz Rizzo, dono de rede de supermercados, em Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (10).

As imagens mostra o sujeito passando de capacete para a região do crime e, depois, ele corre no sentido contrário.

De acordo com testemunhas, o empresário Luiz Rizzo chegou em um S10 branca e carregava um malote. Ele parou próximo a um banco e, ao abrir a porta do carro para descer, foi rendido pelos bandidos que chegaram ao local em duas motos. Ainda segundo testemunhas parecia que os homens já estavam aguardando a chegada da vítima ao local.

“A população pode colaborar com as investigações fazendo denúncias relacionadas ao paradeiro do indivíduo que aparece no vídeo. As informações podem ser passadas por meio do Disque- Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos”, informou a Polícia Civil em nota oficial.

O empresário segue internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Veja as imagens divulgadas pela Polícia Civil.

Weslei Radavelli