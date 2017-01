Em meio a surto de febre amarela em Minas, macacos são encontrados mortos no Estado

O surto de Febre Amarela na região Leste de Minas Gerais deixa moradores e turistas em alerta. A preocupação aumentou após macacos serem encontrados mortos na divisa do Estado com Minas.

Seis macacos foram encontrados mortos em Ibatiba, no sul capixaba, e outros quatro em Colatina, no Noroeste. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) confirmou que os animais foram encontrados. Em nota, a secretaria informou que não há circulação da doença no Estado. “A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que há 50 anos não há registro de febre amarela em humanos nem em animais no Estado. As mortes dos macacos estão sendo investigadas e, até o momento, não há confirmação da doença”, afirmou.

O surto em Minas acontece principalmente em cidades do Vale do Mucuri e do Vale do Rio Doce, locais em que também foram encontrados macacos mortos. A Secretaria de Saúde de Minas investiga a morte dos animais.

A morte de macacos por febre amarela é um sinal de alerta, pois quando o animal está infectado pela doença, um mosquito pode picá-lo e transmitir o vírus para humanos. O vírus da doença é transmitido para humanos apenas pela picada de mosquitos, inclusive pelo Aedes aegypti, transmissor da dengue e da zika.

A Sesa alerta aos capixabas que forem viajar para as áreas com casos suspeitos da doença que se vacinem. A vacina contra febre amarela é oferecida nas unidades de saúde. “Quem mora no estado não precisa ser vacinado, a menos que vá se deslocar para áreas de risco. Quem planeja sair do estado e viajar para áreas de risco de febre amarela deve se certificar de que está devidamente protegido contra a doença. Por isso, a Sesa orienta o viajante a buscar uma unidade municipal de saúde caso ainda não tenha tomado a primeira dose da vacina ou a dose de reforço. Se for a primeira vez que a pessoa é vacinada, a dose deve ser aplicada pelo menos dez dias antes da viagem para que o organismo produza anticorpo contra a doença”, informa.

“Se o turista quem vem de Minas Gerais não tiver vacinado, ele deve procurar um Unidade de Saúde e se vacinar, já que Minas Gerais é considerada uma área de risco”, completou.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é altamente eficaz e segura para o uso, a partir dos nove meses de idade em situações de rotina, ou a partir de seis meses de idade, em casos de surto da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida. No entanto, como pode haver queda na imunidade com o tempo de vacinação, o Ministério da Saúde definiu optou por adotar duas doses, sendo uma aos noves meses de idade com reforço aos quatro anos. Para pessoas de 2 a 59 anos, a recomendação é de duas doses, normalmente com intervalo de dez anos.

Os sintomas iniciais da Febre Amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode ter febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 50% das pessoas desenvolvem doença grave, podendo morrer.