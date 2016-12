Embaixador grego desaparece no Rio de Janeiro, diz polícia

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, 59 anos, está desaparecido no Rio de Janeiro. O desaparecimento do diplomata foi confirmado pela Polícia Civil do Rio nesta quinta-feira (29).

Amiridis teria sido visto pela última vez há três dias, na noite de segunda-feira (26). O local em que foi visto não foi divulgado. Agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) trabalham na procura pelo embaixador.

A Embaixada grega não se pronunciou oficialmente sobre o caso, e funcionários do Consulado da Grécia no Rio não informam sobre o paradeiro do diplomata.

O embaixador é apaixonado pelo Rio e atuou como cônsul na cidade entre os anos de 2001 a 2004. Ele assumiu a Embaixada em Brasília em janeiro deste ano e costuma passar alguns dias de folga no Rio.