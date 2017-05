Empregado que perder ação na Justiça vai ter de pagar até advogado da empresa

Trabalhadores que entrarem com ação na Justiça vão ter de assumir os riscos de pagar até os advogados da empresa processada, se a ação não for ganha. Esse é um dos pontos alterados com a reforma trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana e que ainda será votada pelo Senado.

O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do texto da reforma, informou que a ideia é reforçar a resolução alternativa de conflitos para reduzir o número de processos na Justiça.

“Além de valorizar e fortalecer os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, a nossa sugestão também prevê algum risco para quem ingressar com uma ação judicial”.

O relator fez uma comparação da nova situação com o que acontece atualmente.

“Hoje, a pessoa que ingressa com uma ação trabalhista não assume quaisquer riscos, uma vez que grande parte das ações se resolvem na audiência inicial, gerando o pagamento de uma indenização sem que ele tenha que arcar nem mesmo com as custas processuais”, disse Marinho .

Segundo o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Vitória, Marcelo Tolomei Teixeira, a proposta ignora o que especialistas chamam de “hipossuficiência” do trabalhador, que é a ideia de que o empregado não tenha informações e recursos suficientes para fazer sua defesa.

“O pagamento de custos ou de honorários deveria considerar que o trabalhador, a parte hipossuficiente, tenha dificuldade econômicas. Se o trabalhador perde uma ação, além de não ter atendido o seu pedido de compensação, ele terá ainda que se sujeitar a pagar honorário para a outra parte, nesse caso, a empresa. É lamentável”.

O advogado trabalhista Angelo Ricardo Latorraca reforçou a possibilidade de o trabalhador não conseguir arcar com os custos.

“Caso perca a causa, o trabalhador hoje pode pagar as custas do processo, mas não os honorários dos advogados e agora, com a reforma ele terá de pagar também esses valores. Fica a dúvida, sobre o que acontecerá se ele não tiver condições de pagar”, disse.

Reportagem: Artur Sousa