Empregado vai poder fazer acordo para deixar empresa e sacar FGTS

Em um texto que altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a reforma trabalhista, aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, ainda cria a demissão consensual, feita por meio de acordo entre empregador e funcionário.

Esse tipo de demissão prevê que, no encerramento do contrato, o trabalhador terá direito a sacar 80% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de receber 20% da multa do Fundo e metade do aviso prévio. Pela legislação atual, o trabalhador só tem direito ao saque do FGTS se for demitido sem justa causa. Quem pede demissão ou é demitido por justa causa não recebe o FGTS.

Segundo o relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que foi aprovado na Câmara e agora seguirá ao Senado, a nova modalidade de demissão tem o objetivo de coibir acordos informais. Pelo texto, na demissão consensual o trabalhador não tem direito ao seguro desemprego.

O advogado especialista em Direito do Trabalho e coordenador do curso de Direito da Pio XII, Gilvan Morandi, explicou que esses acordos informais acontecem quando o empregado pede para ser demitido. “Nesse caso, o trabalhador se compromete a devolver o valor da multa de 40% do FGTS que ele tem direito. Em contrapartida, o trabalhador tem direito a sacar o FGTS”, explicou.

O advogado e professor universitário José Carlos Rizk Filho salientou que, nesse ponto, a reforma cria um benefício mútuo e extingue uma fraude. “O fim do contrato pode se dar por iniciativa das duas partes, desde que ambos aceitem.”

Como vantagem, ele destacou que o empregador não fica com o funcionário insatisfeito e tem uma economia na demissão, enquanto o trabalhador tem possibilidade de conseguir parte dos direitos que não teria se pedisse para sair.

Já o advogado e professor universitário Luiz Augusto Bellini não acredita que a medida possa trazer benefícios para o trabalhador. Para ele, as medidas foram aprovadas sem o devido debate.

“O trabalhador é hipossuficiente e, muitas vezes, não tem conhecimento. Quem garante que o empregador não vai propor esse tipo de demissão sem dar ao empregador o direito de dizer não?”

Reforma trabalhista

Proposta

O governo federal apresentou em dezembro de 2016 uma proposta de reforma trabalhista. Entre as principais alterações, estava a possibilidade de negociações entre patrões e trabalhadores para definir pontos como parcelamento das férias e mudanças na jornada de trabalho.

Aprovação na Câmara

Na última quarta-feira, o texto-base foi aprovado no plenário da Câmara por 296 votos favoráveis e 177 contrários.

Membros da base aliada argumentaram que o texto moderniza a lei trabalhista. A oposição criticava a proposta, afirmando que ela retira direitos.

Algumas mudanças aprovadas

1 – Acordos

Em diversos pontos, o que for negociado entre empregadores e trabalhadores poderá se sobrepor à legislação.

Entre os pontos estão a jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intrajornada (respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas), adesão ao Programa Seguro-Emprego, plano de cargos, salários e funções, troca do dia de feriado e outros.

2 – Férias

Período de férias poderá ser determinado pelo empregador, devendo avisar com no mínimo 60 dias de antecedência.

Parcelamento dos 30 dias de férias em até três vezes com pagamento proporcional, sendo que um período deverá ser de pelo menos duas semanas ininterruptas. Quem tiver filho com deficiência terá direito a fazer coincidir as suas férias com as escolares.

3 – Almoço

Intervalo de almoço poderá ser de apenas 30 minutos; hoje é de uma hora.

4 – Jornada

Possibilidade de pactuar jornadas de trabalho diferentes de 8 horas por dia, desde que respeite limites de 12 horas em um dia, 44 horas por semana (ou 48 horas, contabilizando horas extras) e 220 horas mensais.

5 – Gravidez

Mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa da gravidez.

6 – Locais insalubres

Texto original restringia obrigatoriamente que gestantes ou lactantes trabalhassem em ambientes insalubres. Porém, a nova versão prevê que será necessária apresentação de atestado médico em caso de risco médio ou baixo.

7 – Transporte

Fim da obrigatoriedade do pagamento pelas empresas das chamadas horas “in itinere”, hora extra computada nos casos em que o empregado se desloca utilizando transporte da empresa.

A jornada de trabalho começa a contar quando o empregado chega ao posto de trabalho e não mais ao local de trabalho.

8- Trabalho alternado

Regulariza a jornada de 12 horas de trabalho alternadas por 36 horas de descanso já adotada atualmente por algumas categorias. A remuneração mensal incluirá descanso semanal remunerado e em feriados.

Reportagem na edição do jornal A Tribuna desta sexa-feira (28).