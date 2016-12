Empresário revela causa da morte de George Michael

A causa da morte de George Michael, 53 anos, foi confirmada pelo empresário do cantor: “insuficiência cardíaca”. Michael Lippman disse à agência de notícias britânica PA que George morreu de forma “pacifica”, enquanto dormia em casa, no condado de Oxfordshire, na Inglaterra.

Ainda segundo Lippman, a morte do astro inglês está sendo tratada pela polícia como “inesperada, mas não suspeita”.

Georgios Kyriacos Panayiotou, conhecido como George Michael, nasceu em Londres de 1963 e era filho de uma britânica e um imigrante cipriota grego. Ao longo de sua carreira, em quase quatro décadas, o artista venceu mais de 100 milhões de álbuns. “Freedom 90”, “Careless whisper”, “Last Christmas”, “Wake me up before you go-go” e “Everything she wants”, são alguns de seus hits de sucesso.