Encontro de food trucks na praia de Camburi até o Ano-Novo

Que tal experimentar delícias da comida de rua ofertadas pelos veículos de food trucks tendo como visual a praia mais badalada da capital? Desta quarta-feira (28) a domingo (1º), é possível encontrar vários deles no terceiro bolsão de estacionamento da orla de Camburi, em frente ao Hotel Aruan, das 16 horas à meia-noite.

Dez food trucks, com chefs do Espírito Santo, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, vão apresentar uma gastronomia diferenciada, em pratosque custam entre R$ 12,00 e R$ 30,00.

Waffles franceses, chopp artesanal, suco natural feito na hora, comida mexicana, comida paulista, picanha, cortes nobres de carnes, empadas e até uma proposta de ceia para o Réveillon, entre outros pratos, fazem parte do cardápio dos food trucks.

No sábado (31), o horário será prolongado e deve ir até as 2 horas de domingo. A proposta, segundo a chef capixaba que está ajudando a montar o encontro, Paula Lenz, é colorir a praia e dar um tempero diferente à culinária.

Para isso, tenda e iluminação cênica foram montadas para receber bem os turistas e moradores. Para as crianças, um espaço kids foi criado para que elas possam brincar e se divertirem. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Renda (Semttre).