O trânsito está congestionado sobre a Segunda Ponte, no sentido Vitória, no início da manhã desta terça-feira (10). Uma opção para os motoristas é passar pela ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes), onde há lentidão, mas o trânsito flui melhor.

Sobre a Terceira Ponte, há um trecho com lentidão no sentido Vitória. Já quem sai da Serra com destino à Capital nesta manhã encontra o trânsito livre na maior parte do trajeto, seja passando pela BR-101 ou pela avenida Norte Sul.

Reportagem: Keyla Cezini