Enrolado em um saco de papel, recém-nascido é encontrado em Cariacica

Um recém-nascido, com poucas horas de nascido, foi encontrado na madrugada da última sexta-feira (07) no bairro Oriente, em Cariacica. Apelidado de Benjamin, o menino foi encontrado abandonado na Rua Edgar Gonçalves, nas primeiras horas do dia por um motoboy. Socorrido, ele está internado no Hospital Infantil de Vitória.

De acordo com o conselheiro tutelar de Cariacica, Marcos Paulo Fonseca, o menino foi encontrado por volta das 8h30 da manhã na calçada de uma empresa, enrolado em um coeiro (uma espécie de manta infantil) e um saco de papel. A roupa estava suja de fezes e sangue, indicando que ele pudesse ter sido abandonado há poucas horas.

“Fomos acionados pela Polícia Militar, que chamou também o Samu que fez os primeiros atendimentos médicos. Ele estava com as bochechas picadas de mosquito e chorando muito. Logo foi encaminhado ao Infantil de Vitória para atendimento médico, sendo transferido logo para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, contou.

No sábado (08) à noite, Marcos foi ao hospital acompanhado com outro conselheiro para obter mais informações do bebê. A equipe da unidade, carinhosamente, “batizou” a criança como Benjamin, que significa “O Bem Amado”.

Segundo Marcos Paulo, o bebê não tem previsão de receber alta, diante do quadro que ele chegou à Unidade.

“A Polícia Militar e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) vão acompanhar este caso e vamos trabalhar para encontrar os pais desta criança. Ele é muito carinhoso e estamos torcendo muito por sua recuperação”, disse.

Weslei Radavelli