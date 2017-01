Entenda o fenômeno natural que deixou o mar com duas cores em Vitória

Muitas pessoas têm reparado um fenômeno natural que deixa o mar de Camburi com duas cores diferentes. Os tons de verde e marrom acinzentado chegam a dividir o mar.

A explicação para essa cor mais acinzentada é do oceanógrafo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) Paulo Rodrigues. Ele explica que a baía do Espírito Santo recebe águas claras do oceano e, no verão, principalmente, elas se misturam às dos rios que banham os manguezais.

A junção resulta em uma diferença na composição das águas naturais existentes. Há, ainda, o aporte de nutrientes de resíduos humanos que podem provocar uma diferença na coloração da água e que podem produzir muitas microalgas, influenciando na coloração do mar.

De acordo com o oceonógrafo, não há motivos para preocupação, pois a alteração na colocação ocorre com frequência e é mais visível com a chegada das águas claras e aumento das chuvas de verão.

Balneabildiade

Em Vitória, a qualidade das águas das praias é fiscalizada semanalmente, e o resultado da balneabilidade é publicado no site da Prefeitura de Vitória, sempre às quintas-feiras. As análises indicam se os locais estão próprios, interditados ou impróprios para a recreação, como natação, mergulho e lazer.

O último levantamento mostra que, dos 24 pontos vistoriados nas praias de Vitória, 12 estão próprios para banho, como Ilha do Boi (praias da Direita e Grande), Curva da Jurema (em frente às barracas e 200 metros à esquerda das barracas), Ilha do Frade (praia da Castanheira) e Camburi (esquina com a rua Eugenílio Ramos, esquina com a avenida Adalberto Simão Nader, 100 metros à esquerda do segundo píer, 100 metros à direita do terceira píer e esquina com a rua Silvino Grecco).