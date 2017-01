Equipe da TV Tribuna retorna ao Morro Boa Vista

Há um ano uma pedra gigante rolou no Morro Boa Vista, em Vila Velha. Deixou feridos e centenas de desabrigados.

A Prefeitura de Vila Velha disse que fez obras de contenção de rochas no ano passado. Uma equipe continua avaliando a necessidade de futuras intervenções.

E o município discute também a situação dos atingidos junto ao Ministério Público pra decidir se as famílias receberão indenizações ou se serão incluídas em programa habitacional. Quanto ao atraso no pagamento do aluguel social o beneficiário pode ligar para a Defesa Civil. Os telefones são: 199 ou 3388 4346