Equipes começam a cortar canteiro central da Terceira Ponte; veja vídeo

A Terceira Ponte vai ganhar quatro portões metálicos para evitar engarrafamentos e desviar o trânsito. Eles serão usados em casos de ocorrências que demorarem mais de 30 minutos para terem a via liberada, como acidentes de carro ou ônibus quebrados.

No ano passado, foram notificadas 2.953 ocorrências e este ano, 939. As obras começaram na noite de ontem e devem durar 45 dias. Durante as obras, que vão ocorrer das 23 às 5 horas, uma faixa de cada sentido será interditada.

O diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, explicou que cada portão terá 12 metros de comprimento para fazer os desvios nos locais do acidente. “Vamos desviar o fluxo para uma faixa do sentido contrário apenas no trecho do problema, retornando os veículos para a via original no próximo portão, 800 metros de distância um do outro.”

Dadalto explicou que os portões serão usados para beneficiar os sentidos com maior fluxo durante os horários de pico de trânsito. “No caso de um veículo de grande porte quebrado no sentido Vila Velha-Vitória, no horário de pico, comprometendo o fluxo de uma das pistas neste sentido, iremos abrir os portões de modo que quem vem de Vila Velha possa desviar para uma pista do sentido oposto, até passar pelo ponto da ocorrência, retornando em seguida para sua via original.”

Seu uso será aplicado apenas em casos de ocorrências que demorem mais de 30 minutos para serem resolvidas, pois para organizar a estrutura do desvio com sinalização são necessários 30 minutos. “A prioridade é o fluxo de veículos das 6 às 9 horas de Vila Velha para Vitória e das 17 às 19 horas de Vitória para Vila Velha. Então, se nesse período, um veículo quebrar no sentido em que há menos fluxo os portões não serão acionados.”

Segundo Dadalto, os problemas que mais demoram são acidentes com vítimas fatais ou problemas com ônibus em que seja preciso a equipe de manutenção própria dele no local. Neste ano, ainda não houve nenhuma ocorrência na ponte que fosse necessário o uso dos portões.

Com a solução que será adotada, é possível ter uma melhora na capacidade do fluxo em até 70% nas vias durante um acidente. A cada hora com uma mão parada, pode se formar cerca de 7,2 quilômetros de congestionamento.

Reprtagem de Francine Spinassé e Kelly Kalle.

Entenda como vai ficar:

Veja o vídeo: