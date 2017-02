Manifestantes se concentram em portão e BME não sai

Equipes do Batalhão de Missões Especiais teriam tentado deixar a sede, localizada em Maruípe, no início da noite desta sexta-feira (10), mas não saíram. Policiais e familiares fizeram uma barreira humana em frente ao portão do estacionamento.

Os PMs do BME estavam posicionados com as viaturas direcionadas ao portão do estacionamento, mas acabaram estacionando as viaturas e permanecendo no batalhão.

Do lado de fora, PMs que são favoráveis do movimento grevista cantaram o hino da corporação e rezaram o pai nosso. Não houve confronto.