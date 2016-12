Equipes encontram destroços de avião russo a 27 metros de profundidade

Mergulhadores do Ministério russo de Emergências encontraram partes do avião russo TU-154, que caiu no domingo (25) com 92 pessoas a bordo. Várias partes foram encontradas a 27 metros de profundidade no Mar Negro, onde a aeronave caiu cerca de 2 minutos e 44 segundos após decolar da estação balneária de Sochi, na Rússia.

“Partes do avião foram encontradas a 27 metros de profundidade, cerca de uma milha náutica da costa”, disse a porta-voz da equipe em Sochi, Rimma Tchernova. A porta-voz informou ainda que as equipes do ministério tentam localizar precisamente onde estão cada fragmento e seu tamanho.

“Neste momento, estudamos a possibilidade de içar o aparelho à superfície. O avião sofreu muitos danos”, disse um integrante da operação de busca à agência Interfax.

Até o momento, as equipes de emergência encontraram 11 corpos e 150 fragmentos do avião. Alguns foram encontrados a cerda de 1,5km da costa. Não houve sobreviventes. Os corpos resgatados chegaram na manhã desta segunda a Moscou.

A operação de busca pelos destroços e pelas caixas-pretas conta com mais de 3,5 mil pessoas, incluindo 150 mergulhadores, 45 embarcações, além de 5 helicópteros e drones.

O governo russo descartou que a queda do avião tenha sido causada por ação terrorista e acredita que tenha ocorrido falha mecânica ou humana. O voo levava militares, 9 jornalistas e 64 integrantes do coro e conjunto de dança Alexandrov do Exército russo, que participaria de uma comemoração de ano-novo na base aérea síria de Khmeimim. O avião havia realizado uma escala para reabastecer no aeroporto de Sochi.