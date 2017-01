Jéssica Lopes, 30 anos, mais conhecida como a Peladona de Congonhas e Miss Bumbum da Inglaterra, está mudada. Se antes ela ia ao cirurgião plástico como quem vai às compras, agora pensa duas vezes antes de encarar o bisturi.

E a transformação aconteceu após um episódio que marcou sua vida: a descoberta de um câncer no colo do útero, no final de 2015. Após passar por uma cirurgia para a retirada do tumor e de ter raspado os cabelos para alertar sobre a doença, Jéssica decidiu que não vale mais a pena fazer tudo pela beleza.

“Eu era viciada em cirurgias plásticas. A beleza, na verdade, é um vício. Depois do câncer, que eu superei, agora acho que vale tudo pela saúde, não pela beleza. Mas, claro, quem tem essa pré-disposição para se cuidar, sempre vai se cuidar. Hoje em dia, eu olho um defeito, mas coloco na balança se vale a pena fazer algum procedimento. Estou mais cautelosa”, ressaltou, em entrevista ao AT2.

A reportagem completa sobre Jéssica você lê na edição deste sábado do jornal A Tribuna.

Reportagem: Helena Rodrigues