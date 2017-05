Uma falha no sistema do banco Santander criou alguns “bilionários” na manhã dessa quinta-feira (4), inclusive no Espírito Santo.

Um dos investidores capixabas chegou a ter R$ 135,5 bilhões em sua conta, o que o tornaria o homem mais rico do País, à frente do atual líder do ranking, Jorge Paulo Lemann, com fortuna avaliada em R$ 93,14 bilhões. Porém, o banco logo normalizou os valores.