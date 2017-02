Escolas e unidades de saúde fechadas nesta terça-feira em Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que o expediente em todas as repartições municipais continuará suspenso nesta terça-feira (7). Com isso, não funcionarão escolas municipais e unidades de saúde.

Também não haverá atendimento no Palácio Municipal, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na Casa do Cidadão e nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, como Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados em Assistência Social (Creas) e Centro de Referência da Juventude (CRJ), entre outros.

A suspensão das atividades na administração municipal acontece em virtude do protesto de familiares dos policiais militares do Estado e visa zelar pela segurança e integridade de servidores e cidadãos. A orientação é ficar atento às orientações e aos comunicados oficiais dos órgãos públicos.