Escombros vão ser retirados do Grand Parc

Quase seis meses após o desabamento do condomínio de luxo Grand Parc, na Enseada do Suá, em Vitória, os escombros da área de lazer permanecem no local.

A previsão é que comece na próxima semana o trabalho de retirada, de acordo com o representante dos moradores, José Christo.

Ele explicou que aguardam, no momento, a liberação da Polícia Civil e também uma licença ambiental da Prefeitura de Vitória para poderem começar a remoção. “Vamos precisar de equipamentos que façam a remoção e que transportem os escombros, então é uma operação complexa”, destacou.

A Cyrela, construtora responsável pela obra, informou que o condomínio foi liberado pela Defesa Civil e que a perícia será retomada na próxima segunda-feira (9).

“A empresa afirma ainda que foram tomadas as providências para garantir a segurança e preservação do local e dos apartamentos. Por fim, a Cyrela reforça que está à disposição das autoridades e colaborando integralmente para apuração dos fatos”, disse em nota.

A Polícia Civil, que inicialmente anunciou que concluiria as investigações em 90 dias após a tragédia, ocorrida em 19 de julho do ano passado, informou que o trabalho de perícia do edifício ainda não foi concluído e não há nova previsão para o término. “Informa, ainda, que só vai se manifestar após a conclusão das investigações”, disse, em nota.

Enquanto isso, os moradores continuam fora de suas casas. A Cyrela informou que fez acordo individual de cooperação com cada família no que diz respeito à hospedagem.