Esquema de dinheiro fácil se espalha pelo WhatsApp

A promessa é tentadora: receber sete vezes mais que o valor investido em alguns dias. E sem ter de sair de casa ou que trabalhar para isso. Um esquema para ganhar dinheiro fácil, conhecido como Mandala, tem se espalhado peloWhatsApp e ganhado muitos adeptos no Espírito Santo.

Os convites chegam por meio de redes sociais e pelo aplicativo de celular e, assim, grupos são criados. Para aderir, é preciso depositar uma quantia, geralmente de R$ 100, na conta bancária pessoal de um dos participantes.

Para cada pessoa que entra, ela ainda precisa convidar duas novas para participar e realizar os depósitos. No sistema não existem produtos sendo comercializados, por isso, para muitas pessoas, a Mandala é um esquema de pirâmides financeiras, proibidas no País, a exemplo do promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Defesa do Consumidor do Acre, Marco Aurélio Ribeiro, que apura o “negócio”.

Eliane Proscholdt e Francine Spinassé