Estado abre 200 bolsas em faculdades

Chances para fazer uma faculdade de graça estão disponíveis pelo Nossa Bolsa, programa do governo do Estado que abriu na quarta-feira (4) inscrição com 200 vagas para quem quer ingressar no ensino superior. Há opções em cursos como Direito, Farmácia, Enfermagem, Administração e Engenharia Elétrica.

As inscrições vão até as 18h do próximo dia 18, de acordo com edital publicado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Podem se inscrever alunos que cursaram a partir do 2º ciclo do ensino fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas do Espírito Santo. É preciso morar no Estado para concorrer.

Além disso, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016. A nota do exame será a responsável pela classificação dos candidatos.

Para conseguir a bolsa integral, que corresponde a 100% do valor da mensalidade do curso, o candidato tem de ter renda mensal por pessoa do grupo familiar igual ou inferior ao valor de um salário mínimo vigente em 2016 (R$ 880). Também tem a chance de bolsa de 50%, para o candidato que tem renda mensal per capita do grupo familiar superior a R$ 880 e inferior ou igual a 1,5 salário mínimo vigente (R$ 1.405,50).

As inscrições devem ser feitas pelo site www.nossabolsa.es.gov.br. A entrega da documentação do candidato à bolsa deve ser feita na instituição de ensino, após o resultado do Enem 2016. O resultado final do Nossa Bolsa irá sair em fevereiro.

Na Universidade Vila Velha (UVV), são 19 bolsas nos cursos de Administração, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Farmácia e outros. Já na Emescam, em Vitória, estão disponíveis duas bolsas para Enfermagem, uma para Fisioterapia e outras três chances para Serviço Social.

Os interessados pelo curso de Ciências Contábeis têm a opção de 10 bolsas na FaSerra. Em Aracruz, são seis bolsas para o curso de Direito na Faculdade Casa do Estudante (Face).

Bárbara Becalli

