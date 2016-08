Estado de saúde de comerciante baleado no centro de Vitória é estável

O comerciante baleado nesta quinta-feira (25) em uma tentativa de assalto no centro de Vitória está em estado estável. O homem de 50 anos reagiu à ação dos dois criminosos e levou um tiro no peito, por volta das 16h20, na na rua Alberto de Oliveira Santos.

Dois bandidos entraram na sorveteria da família do comerciante e consumiram produtos no local, que fica ao lado de uma casa de câmbio, também pertencente à vítima. Quando os dois homens anunciaram o assalto para a funcionária, que estava sozinha no local, o dono percebeu a movimentação pelas câmeras de vigilância e entrou na sorveteria.

Após os disparos, os bandidos fugiram. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas em uma viatura da PM. Seu estado de saúde é estável. A perícia e investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. Até a noite desta quinta ninguém havia sido preso.