Estado e prefeituras anunciam a privatização de dez serviços

Nos próximos meses, o governo do Estado e prefeituras irão conceder à iniciativa privada pelo menos 10 serviços que hoje são geridos pelo poder público ou atividades que ainda serão implantadas pelas gestões atuais.

São serviços como tratamento de esgoto, marcação de consultas, iluminação pública e algumas atividades que ainda estão em fase de estudo como a instalação de uma usina de lixo, cemitérios e outros.

A ideia é que a prestação de serviços ou gestão das atividades sejam transferidas para entidades privadas por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs), concessão ou terceirização, ou seja, por um determinado período.

Em março, a Prefeitura de Vitória vai publicar um edital para a licitação de uma PPP de iluminação pública. Em Vila Velha, o prefeito Max Filho disse que está em estudo uma PPP para a implantação de uma usina para a queima de lixo.

No governo do Estado, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, destacou que transferir a gestão de entidades públicas a iniciativa privada já acontece, com resultados positivos, citando a gestão dos hospitais Central e São Lucas, em Vitória, e Jayme dos Santos Neves, na Serra, por Organizações Sociais (OSs).

Reportagem: Luciana Almeida