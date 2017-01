Estado investiga primeira morte por febre amarela

O Governo do Estado investiga o que pode ser a primeira morte de um paciente infectado por febre amarela no Espírito Santo.

O pedreiro Albenes da Silva Azevedo, 33 anos, morador do interior de Ibatiba, cidade no Sul do Estado que faz fronteira com Minas Geiras, morreu na noite dessa sexta-feira (20). Ele estava internado em Manhuaçu, cidade de Minas.

Albenes apresentava sintomas da febre amarela, mas a confirmação de que ele realmente estava com a doença só será possível com os resultados dos exames a que ele foi submetido.