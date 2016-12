Estado registra 484 casos de Chikungunya e mais de 53 mil de dengue

O Espírito Santo registrou 484 casos de Chikungunya neste ano. Os casos da doença foram registrados entre 03 de janeiro e 24 de dezembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os casos do vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, foram registrados nos municípios de Aracruz, Afonso Cláudio, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Montanha, Vila Velha, Vitória e Serra.

Nas últimas quatro semanas, foram notificados 28 casos da doença, do dia 27 de novembro a 24 de dezembro. Apenas do dia 18 ao dia 24, foram 4 casos.

A Sesa divulgou também nesta quinta o boletim sobre a dengue no Espírito Santo. De acordo com a secretaria, foram notificados 53.118 casos da doença, durante o mesmo período. De todos os casos, 724 são suspeitos da forma grave, 22 são óbitos confirmados, e 19 são óbitos que estão sob investigação.

A taxa de incidência da dengue no Estado ficou em 1.351,63. A incidência é calculada dividindo o número de notificações (novos casos) pela população do município e multiplicando o valor por 100 mil. Segundo o Ministério da Saúde, são três níveis de incidência de dengue: baixa, com menos de 100 casos/100 mil habitantes; média, de 100 a 300 casos/100 mil habitantes; e alta, com mais de 300 casos /100 mil habitantes.