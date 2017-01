Estado tem 4 casos suspeitos de febre amarela

O Espírito Santo tem quatro casos de suspeita de febre amarela que estão sob investigação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (17), a Secretaria informou que ainda não há confirmação de que sejam da doença, e não deu detalhes sobre os casos ou os pacientes.

A Sesa também destacou que não há motivo para pânico e não há necessidade da população correr para as unidades de saúde da Grande Vitória em busca de vacina.

Segundo a secretaria, a chegada das vacinas solicitadas ao Ministério da Saúde está prevista para esta quarta-feira (18).

Até domingo (15), dois pacientes haviam sido internados no Estado com suspeita da doença, sendo um caso de uma dona de casa de 37 anos – que mora em São Roque do Canaã, no Noroeste, e está em estado grave –, e outro lavrador, de 45 anos, de Conceição do Castelo, na região serrana. Ambos foram transferidos para hospitais na Grande Vitória. Um lavrador de 41 anos deu entrada no Pronto-Atendimento de Muniz Freire, no Sul do Estado, com sintomas da doença.

