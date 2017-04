Estado tem escritura e registro de imóvel mais caros da região Sudeste

Quando se trata do valor cobrado para fazer escrituras e registros de imóveis, o Espírito Santo é o líder disparado na região Sudeste.

Para imóveis de até R$ 200 mil, os valores para registro no Estado variam entre R$ 107,19 e R$ 3.712,52, enquanto as escrituras começam em R$ 158,43 e podem chegar a R$ 5.899,36.

Assim, quem compra imóveis desse valor no Estado pode pagar até R$ 9.611,88 apenas para regularização no cartório. No Rio de Janeiro, a cobrança de taxas de imóveis ficaria em até R$ 3.197,30, menos de um terço do valor,

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, isso acontece porque a tabela, elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado, não é atualizada desde 2002.

“Os emolumentos (taxas) foram reajustados todo ano pela inflação, mas o valor base do imóvel ficou parado. Na época, R$ 200 mil era um imóvel de luxo, mas já se passaram 15 anos”, explica Baraona.

Integrante da diretoria do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado (Sinoreg-ES), Rodrigo Reis defende que esse valor é “razoável pelos custos que cobre e a segurança que dá para o cidadão ao regularizar seu imóvel”.

O Sinduscon-ES já pediu ao Tribunal de Justiça uma correção, recomendando um novo teto de R$ 700 mil mantendo as taxas.

Os impostos e taxas imobiliárias

ITBI

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um tributo municipal sobre a transferência.

Dependendo da cidade, ele chega até a 2% sobre o valor do imóvel.

Deve ser pago pelo comprador e apresentado na hora de dar entrada na escritura do imóvel.

Escritura

É o contrato de compra e venda do imóvel. Esse documento tem o preço definido por uma tabela que varia em cada estado e é cobrado em faixas. O valor é acrescido ao financiamento.

Deve ser lavrada em cartório para depois ser providenciada a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

Registro

É o título de propriedade registrado no Cartório de Imóveis competente. Sem ele, o imóvel permanece no nome do vendedor. Seu valor também é fixo e cobrado em faixas. No Espírito Santo, o valor é o mesmo para qualquer imóvel acima de R$ 200 mil.

Fonte: Sinduscon-ES

Reportagem de Caroline Mauri. Veja a íntegra na edição desta quinta-feira de A Tribuna.