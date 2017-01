Estado tem menor taxa de homicídios em 28 anos

O número de homicídios no Espírito Santo é o menor em 28 anos, com redução de 15,1% em relação a 2015, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), divulgado nessa terça-feira (3).

As estatísticas mostram ainda que é o sétimo ano consecutivo com redução nas taxas de assassinatos. Em 2015, o Estado registrou 1.391 homicídios contra 1.181 no ano passado – 210 casos a menos.

Dos 78 municípios do Estado, 67 registraram menos de dois homicídios por mês e 11 não registraram nenhum homicídio no ano passado. O destaque é Divino São Lourenço, no Sul do Estado, que registrou duas mortes em 10 anos.

Os outros 10 municípios sem assassinato são Laranja da Terra, Alfredo Chaves, Muqui, Marechal Floriano, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Itarana, São Domingos do Norte, Mucurici e Ponto Belo. Em 2015, apenas oito municípios não registraram homicídio.

Com isso, o Estado passa a ocupar a antepenúltima posição no ranking brasileiro de violência, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia.

“Podemos comparar com os outros estados e veremos que o Espírito Santo, aos poucos, deixou de ser o patinho feio e virou referência nacional no enfrentamento à criminalidade”, afirmou o secretário, lembrando que o Estado já ocupou a segunda colocação no ranking nacional de violência.

Reportagem: Rafael Louzada