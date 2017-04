Estudante é morto a tiros ao sair de baile funk

No momento em que saía de um baile funk, conhecido como Baile do Mandela, no bairro Oriente, em Cariacica, o estudante Felipe Navar de Souza Fernandes e Silva, de 19 anos, foi assassinado a tiros. Ele estava com um amigo que conseguiu correr e não ficou ferido. Segundo a mãe da vítima, uma dona de casa, de 37 anos, o filho foi morto durante um assalto. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu por volta de 3 horas deste domingo (9). Policiais revelaram que a vítima estava com um amigo, em cima de uma moto. Foi quando bandidos chegaram e atiraram. No corpo de Felipe, foram encontradas 10 perfurações.

A mãe do estudante, que pediu para não ter o nome divulgado, revelou que pessoas que estavam no local e que presenciaram o crime afirmaram que o filho foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo a dona de casa, a moto em que o filho estava, uma Honda Falcon, pertencia ao amigo dele e foi roubada depois do assassinato.

O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.

A reportagem completa você lê na edição desta segunda-feira (10) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Simony Giuberti