Estudante nota mil estudou a vida inteira em escola pública

Alunos da rede pública que mandaram bem no Enem e chegaram a tirar nota máxima em Redação ou em Matemática, por exemplo, revelaram o que fizeram para se destacar. Aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e morador de Flexal I, em Cariacica, Vinícius Alves Faria, de 17 anos, tirou nota 1.000 na Redação, cujo tema foi intolerância religiosa. Em todo o País, apenas 77 pessoas conseguiram esse resultado.

Para ele, isso se deve a uma soma de fatores, o esforço sobre os livros e a vivência, já que ele participou de um debate sobre o tema que caiu na redação, duas semanas antes da prova. “Eu havia estudado muito e feito várias redações. Tive a sorte grande de debater muito o assunto antes da prova. Na hora, foi basicamente aplicar tudo que eu já tinha feito, refeito e consegui organizar meus pensamentos e argumentos para ter uma boa redação.”

Vinícius contou que teve oportunidades diversas a partir do seu ingresso no Ifes, em 2013, como cotista racial. Ele disse que precisou estudar muito para acompanhar outros alunos da instituição. “Talvez, se eu não tivesse entrado aqui, não conseguiria resultado similar no Enem. Isso prova que muitas pessoas só não conseguem melhores resultado porque não têm oportunidades. Eu tive muitas oportunidades e as agarrei elas com todas as minhas forças.”

O estudante João Victor Cornachini, 18, que acertou todas as 45 questões de matemática do Enem, fazendo 991,5 pontos na prova, também é aluno do Ifes e colega de sala de Vinícius. Ele contou que fez todas as provas do Enem desde 1998, praticando a resolução de 70 exercícios por dia, além de fazer simulados periodicamente e estudar com mais atenção as matérias cujas questões errava. “Também é importante aproveitar o tempo. Estudar por muitas horas seguidas pode se chato e improdutivo.”

Ambos os estudantes contaram que estudaram a vida inteira em escola pública. Devido ao bom desempenho em provas, chegaram a ganhar bolsa para fazer um ano de cursinho em uma escola particular. Além disso, são incentivados pela família a estudar.

“Lia os livros no ônibus”

Nota mil na Redação do Enem, o aluno do Ifes Vinícius Alves Faria, 17, falou sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir estudar e sobre o apoio que recebe da mãe, Virginia dos Reis Alves, 37, que é técnica em contabilidade e trabalha como operadora de caixa.

A TRIBUNA – Quais dificuldade você teve que superar para conseguir estudar?

VINÍCIUS – A falta de dinheiro foi uma dificuldade marcante. Para ter os livros, minha mãe, que está trabalhando como operadora de caixa de supermercado, teve que trabalhar mais para conseguir. Além disso, moro em Flexal I, em Cariacica, onde qualquer coisa é muito difícil. Um exemplo é o ônibus, que demora muito até o Ifes, tanto que lia os livros no ônibus, porque pensei: o tempo que eu vou gastar posso aproveitar lendo.

> Alguém te dá apoio para se dedicar?

Minha mãe sempre me incentivou a estudar. Lá em casa a gente tem muita dificuldade, mas ela sempre tentou tirar os empecilhos da minha frente para que eu pudesse estudar. Ela sempre me incentivou e me apoiou com tudo.

> Qual é o seu sonho?

Estou muito tentado à área de Exatas. A redação para mim foi uma fórmula. Mas pretendo cursar Exatas na Unicamp. Também estou estudando japonês e buscando uma oportunidade para estudar no Japão.

> O que te instiga a estudar?

Estudar para mim é mais um hobby do que uma obrigação.

> Como foi seu ingresso no Ifes?

Você entra lesado por causa de um sistema de educação que o governo oferece antes. Entrei com uma disparidade enorme em relação aos outros alunos e tive que correr atrás para alcançá-los. Encarei como um desafio e aproveitei a oportunidade.

