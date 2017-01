Estudantes confirmam protesto contra aumento de passagem nesta quarta

Revoltados com o aumento de 16,36% na tarifa dos ônibus do Transcol no último domingo (1º) – que subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20, sendo R$ 2,80 aos domingos – estudantes confirmam que vão fazer um protesto nesta quarta-feira (4).

Eles planejam se reunir às 17h, na avenida Fernando Ferrari, em frente ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras.

O grupo Voz Ativa – Ufes criou um evento no Facebook chamado “Diga não ao aumento da tarifa!”, convocando para o ato desta quarta. Até as 9h desta manhã, 3,8 mil pessoas haviam confirmado presença na manifestação e outras 6 mil disseram estar interessadas. Entre os que confirmaram presença estão representantes de movimentos sociais.

A expectativa é que os manifestantes saiam da Ufes e caminhem até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá.

Greve de ônibus

Nessa terça-feira (3), circulou nas redes sociais e nos terminais do sistema Transcol a informação de que motoristas e cobradores iniciariam uma greve nesta quarta em solidariedade aos passageiros.

Entretanto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, disse que os ônibus vão circular normalmente.