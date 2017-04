Estudantes de Medicina lamentam ‘repercussão negativa’ e negam conotação sexual

Os alunos do último período de Medicina da UVV (Universidade de Vila Velha), no Espírito Santo, pediram desculpas e lamentaram a polêmica gerada pela postagem de fotos nas redes sociais vestindo jaleco branco, com as calças abaixadas e fazendo um gesto com as mãos que remete ao órgão sexual feminino.

De acordo com o advogado Felipe Bortoli, que representa os 12 estudantes envolvidos na polêmica, os futuros médicos “lamentam muito a repercussão negativa da publicação”. “Se, em algum momento a atitude feriu a honra ou denegriu qualquer classe profissional, a instituição ou o gênero feminino, esta não era a intenção da postagem e, em momento algum, existiu uma conotação sexual”, disse o advogado.

Os alunos, familiares, advogados, representantes da UVV e do Conselho Regional de Medicina se reuniram na tarde desta terça-feira (11) na universidade, mas o conteúdo da reunião não foi divulgado. Ainda não há uma definição sobre possibilidades de punição.

De acordo com a UVV, os casos serão analisados individualmente e as sanções variam entre advertência escrita, suspensão de 3 a 5 dias úteis das aulas e até mesmo a expulsão da instituição. As duas fotografias envolvendo os 12 alunos de medicina foram feitas durante uma sessão de fotos para o álbum de formatura e publicadas pelos próprios estudantes em redes sociais, com hashtags ofensivas.

