Estudantes de Medicina se dizem arrependidos por brincadeira nas redes sociais

Os estudantes de Medicina que tiraram fotos de jaleco e com as calças abaixadas disseram que estão arrependidos. Eles se apresentaram à coordenação do curso da Universidade Vila Velha e afirmaram que não imaginavam que a brincadeira teria tanta repercussão negativa nas redes sociais e, principalmente, entre a classe médica. O caso foi publicado inicialmente pelo jornal A Tribuna desta segunda-feira (10).

“Essa foto enlameou a profissão médica que tanto lutamos, dando o nosso sangue, na defesa, contra todos aqueles que querem denegrí-la. Não se deram ao respeito. Faltaram com o respeito para com os médicos brasileiros e a população brasileira. Vergonha, vergonha. A Fenam, Simes e a CNM não aceitam, de forma alguma, usarem a imagem do médico de forma irresponsável e inconsequente em qualquer situação e, exigem providências éticas”, disse o presidente Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e do Sindicado dos Médicos do Espírito Santo (Simes) e vice-presidente da Confederação Nacional dos Médicos (CNM), Otto Baptista.

Como eles não são profissionais, o Conselho Regional de Medicina não pode tomar nenhuma providência. Se fossem médicos, ou recém-formados, caberia ao conselho abrir sindicância e em consequência um Processo Ético Profissional cuja punição varia de advertência à cassação do registro de médico.

Ainda assim, a publicação pode ter sérias consequências. A Universidade Vila Velha abriu uma sindicância para apurar os fatos e informou que os alunos podem ser punidos com advertência verbal, suspensão ou expulsão.

Na terça-feira (11) representantes do CRM-ES vão até a instituição para uma reunião com todos os alunos de Medicina. O objetivo é conversar sobre a seriedade desse tipo de brincadeira e esclarecer sobre ética profissional.

A UVV ressaltou que a publicação foi feita de maneira particular, nas redes sociais dos alunos e não teve nenhum tipo de vínculo com a universidade, que não foi marcada ou citada nas fotos ou legendas. “Deixamos claro que os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição”, informou a universidade em nota.