Estudantes prometem novos protestos contra aumento de passagem

Os manifestantes prometem mais atos de protestos contra o aumento de 16,36% da passagem do Transcol até que a nova tarifa seja renegociada. Eles argumentam que o acréscimo do valor da passagem não acompanhou a alta da inflação e nem o aumento do salário dos trabalhadores, sendo, de acordo com eles, abusiva e injustificada.

O coordenador geral da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo (Famopes), Marcos dos Santos, esteve na concentração do movimento, na Universidade Federação do Espírito Santo (Ufes), e afirmou apoiar a ação dos estudantes e também considerou o aumento da passagem um problema.

“O protesto, quando pacífico, é um exemplo de democracia. Os estudantes estão lutando porque vão ser prejudicados com o aumento abusivo, assim como os trabalhadores em geral. Vamos continuar nas ruas constantemente até a questão ser novamente discutida e se resolver. Hoje (quarta-feira, 4) é só o primeiro ato”, afirmou Marcos.