Estudantes se concentram na Ufes para protesto contra aumento da passagem

Os estudantes começam a chegar para a concentração do protesto contra o reajuste da passagem dos ônibus do Sistema Transcol, marcado para o final da tarde desta quarta-feira (04).

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, um grupo de cerca de 60 pessoas se concentra em frente ao teatro da Ufes. Já os participantes do protesto informaram o que mais de 180 pessoas já estão no local. A Polícia Militar estimou 120 manifestantes.

O aumento na tarifa dos ônibus do Transcol foi de 16,36%. No último domingo (1º) a passagem subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20, sendo R$ 2,80 aos domingos.

A concentração estava marcada para às 17 horas, em frente à universidade. O grupo Voz Ativa – Ufes criou um evento no Facebook chamado “Diga não ao aumento da tarifa!”, convocando para o ato desta quarta. Até a manhã desta quarta-feira, 3,8 mil pessoas haviam confirmado presença na manifestação e outras 6 mil disseram estar interessadas.

Os manifestantes pretendem sair da Ufes e caminhar até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá.