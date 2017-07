“Eu que faço tudo lá em casa!”

Por: Enéas Lara (*)

Há pessoas que sentam na cadeira do folgado, outros sentam na cadeira do jejum, têm esses que sentam na cadeira do estudioso e assim estão cada um escolhendo uma cadeira que quer sentar. Há sempre alguém que senta na cadeira de “Faço tudo” ou ainda naquela que está escrito “Está tudo nas costas”.

São pessoas que tomam atitudes, realizam ações e são chamadas de “indispensáveis”, porque fazem muitas atividades para recobrar sobre seus ombros. Estão cansadas, sobrecarregadas ou exaustas. Aquelas que não gostam dessas cadeiras, ameaçam ir embora, mas não conseguem tal proeza. Quem as colocou nesse lugar? Quem as fez sentar em tal cadeira? Elas mesmas! Por um jeito dinâmico de ser, por serem pessoas proativas, de uma maneira, escolheram ocupar estes lugares.

Não há dúvidas que elas são importantes. Costumo lembrar quais são os outros lados das cadeiras daquelas que se sobrecarregam. Alguns estudos científicos afirmam que pessoas que “se fazem” muito importantes em certos sistemas, tendem a durar mais, a ficar mais velhas que como outras, sendo assim, elas realmente não podem morrer. Ficam moribundas, retardam em morrer, pela necessidade de existir.

Ninguém vai para uma cadeira que os “indispensáveis” resolveram sentar só porque querem. Dividir responsabilidades? Essa cadeira é a pessoa que resolveu sentar nela e pronto. Se ela quiser ou se é incomodada, que então saia desse lugar e não reclame das outras cadeiras que outros resolveram sentar.

“Fui eu que organizei tudo, que paguei a viagem, arrumei a sala, levei o filho na escola e tenho uma necessidade de informar ao mundo que, sem mim, seria um caos.” Essas pessoas estão pendentes de requisitos importantes para seus grupos de interação, mas vale lembrar: elas são importantes para quem? Para elas; que precisam ser assim, resolutas e indispensáveis.

Todo mundo fica abalado quando uma mãe morre e deixa filhos pequenos. Às vezes, lembro-me de filhos que perderam a mãe com dois anos. Sei que todos estes órfãos tiveram alguma forma de se ajustar à vida, ainda que carregando a dor.

Meu pai mesmo foi um deles. Sem um modelo aos dois anos, foi um homem que construiu uma família numerosa, obteve êxito socialmente e merecida confiança das pessoas da sua cidade para lançar campanhas na construção de colégio, asilo e hospital. Teve sucesso profissional como produtor padrão de Minas Gerais e tudo isso sem estrutura.

Sem mãe, dinheiro e muito menos um futuro que abrisse portas, mas com muita dedicação, resolveu sentar na “cadeira de muita ação”, sendo trabalhador incansável. Foi ele mesmo que fez o seu futuro. Acordava às três horas da manhã, junto com a minha mãe, para trabalhar. Por que? Porque queriam.

Essa foi uma escolha deles e não deviam responsabilizar ninguém por isso. O interessante é a versão mais recente do modelo. Adiei em apenas uma hora o despertar. Acordo cedo, faço atividades físicas, familiares e sociais, além de ser grato pelos êxitos alcançados; mas reclamar de cansaço? De forma alguma!

São todas elas minhas escolhas. Não posso responsabilizar o outro pelo que escolho e nem por minhas atividades. Se não paro, é porque escolhi esse estilo de vida. O segredo, contudo, é uma agenda ativa, mas que caiba distração, descanso e bom humor.

(*) Enéas Lara é psicólogo, gestalt-terapeuta e mestre em recursos humanos.

