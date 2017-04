Ex-BBB pode pegar até 3 anos de prisão

O ex-BBB Marcos Harter vai prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). O médico, expulso do “Big Brother Brasil 17”, acusado de agredir Emilly durante uma briga, pode pegar até três anos de prisão, segundo a polícia. Ele ficará sem dar entrevistas até a final do reality, no dia seguinte a sua ida à delegacia.

A informação foi dada pela delegada Marcia Noeli Barreto ao Extra. Na segunda (17), está marcado o depoimento da gaúcha. “É muito importante o depoimento dela. E também o resultado do laudo médico”, apontou Marcia, que requisitou à Globo as imagens das brigas do médico e da estudante.

Emilly foi submetida a um exame clínico por profissional da emissora carioca e o laudo apontou indícios de agressão.

Segundo a delegada, caso haja condenação, Marcos – que negou ter tido intenção de agredir a gaúcha – pode pegar de um a três anos de cadeia. “É uma pena de prisão. Não tem essa de condenação alternativa, como era no passado. Pela Lei Maria da Penha, o Juizado Especial de Atendimento à Mulher deve ter uma equipe para atender os homens também com tratamento psicológico, por exemplo. É importante que eles se tratem. Mas isso não o afasta da penalidade.”

Segundo Marcia, o médico praticou tortura de forma psicológica com a finalista do reality. “É nítido que Emilly estava acuada, culpada. A tortura psicológica que ele pratica é, sim, violência doméstica e se enquadra na Lei Maria da Penha.”

A delegada falou ainda da reação da gaúcha, que passou a noite chorando após ser avisada da eliminação do brother. “É próprio da mulher vítima de violência. Ela não consegue perceber o quanto está dentro dessa situação.”

Assédio

A figurinista Susllem Tonani, que acusou o ator José Mayer de assédio sexual foi chamada para depor na 32ª DP (Taquara), no Rio, pelo delegado Rodolfo Waldeck, e dever ser ouvida nos próximos dias.

O depoimento de Susllem, segundo o delegado, é essencial para decidir se o caso pode se tornar um inquérito policial, e José Mayer também pode ser convocado para prestar esclarecimentos.