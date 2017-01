Ex-mulher acusou autor de chacina 6 vezes

A ex-mulher do autor da chacina de Campinas na noite de ano novo, Isamara Filier, 41 anos, registrou cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido, Sidnei Ramis de Araújo, 46 anos, em dez anos, além de denunciá-lo por abuso contra o filho. O primeiro BO foi registrado em 2005 por ameaça e injúria, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A técnica de contabilidade Isamara, o filho e mais dez pessoas foram assassinadas pelo técnico de laboratório no sábado (31) durante uma festa de Réveillon. Sidnei invadiu o local atirando e atingiu 15 pessoas, quatro foram baleadas e socorridas. Uma das vítimas morreu no hospital. O filho de Sidnei e Isamara foi o último a ser morto. Após os disparos, o técnico se matou.

Quatro ocorrências registradas por Isamara são de natureza criminal. Em 2012, ela registrou BO por ameaça. Em 2013, ela o acusou de agressão física, sem lesão corporal. Ela voltou a registrar um boletim em 2015, por violência doméstica e ameaça. No entanto, Isamara não fez representação criminal, ou seja, não deu continuidade ao processo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no momento em que a vítima registra o boletim, o delegado questiona se ela deseja representar para dar prosseguimento à investigação. A vítima tem até seis meses para decidir dar continuidade ao processo. Ao decidir não representar, é feito apenas o registro na Polícia Civil.

De acordo com a SSP, Isamara foi orientada pela polícia ao apresentar a última queixa sobre a possibilidade de uma medida restritiva, para protegê-la de Sidnei. No entanto, a medida foi rejeitada.

A última queixa registrada por Isamara foi de natureza não criminal, pelo ex-marido ter se aproximado do filho em um dia que não era de visitação, em 2014. Isamara ganhou a guarda do filho após denunciar o ex-marido à Justiça por abuso sexual, em 2012. De acordo com a polícia, a decisão judicial deixou o técnico consternado e foi o principal motivo para o crime.