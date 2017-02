Ex-presidente do Peru levou US$ 20 mi da Odebrecht, afirma jornal

O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo recebeu 20 milhões de dólares (cerca de R$ 62,5 milhões) em propina da Odebrecht, segundo investigações do Ministério Público do Peru divulgadas pela imprensa do país na noite de sexta-feira (3). Ele governou o país entre 2001 e 2006 e é acusado de receber suborno em troca de fraudes na licitação da Rodovia Interoceânica, também conhecida como Estrada do Pacífico, que liga o Acre ao sul do Peru.

Outras empreiteiras brasileiras, como a Andrade Gutierrez, são investigadas sob suspeita de ter pago suborno na mesma obra. O Ministério Público deve pedir a prisão de Toledo, de acordo com reportagem do jornal “La Republica”.

Em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA em dezembro do ano passado sobre o acordo que a Odebrecht firmou naquele país, a empresa diz ter pago propina a “um alto funcionário” do governo. Nenhum nome é mencionado nessa documentação; apenas o cargo do suposto beneficiário da propina. Investigadores peruanos dizem ter comprovado a existência de 11 milhões de dólares (R$ 34,4 milhões) em uma conta do empresário Josef Maiman, amigo de Toledo que teria sido encarregado de receber o suborno.

Numa segunda etapa da aparente lavagem de dinheiro, os recursos da propina teriam sido repassados depois a empresas sediadas em paraísos fiscais. Toledo está em viagem pela Europa e disse considerar as acusações uma forma de vingança por ter liderado protestos que culminaram com a queda do ex-presidente Alberto Fujimori, em 2000. “Estarei pronto para colaborar com a Justiça. Nunca fujo dela. Mas Justiça, não vingança”, escreveu em uma rede social.

