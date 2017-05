Executado na Praia do Canto era dono de padaria

O homem assassinado, no bairro Praia do Canto, em Vitória, há dois dias, João Batista de Amorim, de 47 anos, era dono de uma padaria no bairro Vista da Serra I, onde morava com a mulher e os três filhos, segundo informações de familiares.

Na manhã dessa quinta-feira (4), os parentes liberaram o corpo da vítima, no Departamento Médico Legal, em Vitória. O corpo do comerciante foi velado, a partir das 15 horas, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro estava marcado para as 16h30, no mesmo cemitério.

No local, familiares e amigos estavam muito abalados e relataram não entender o que poderia ter motivado o crime.

“O que sei é que ele tinha um defeito: só pensava em trabalhar. Tinha a sua padaria e vivia para a família e para o trabalho. Era um excelente pai, e muito ligado à família, e aos filhos. Uma menina de 3 anos, um garoto de 9 e um adolescente de 14 anos”, disse um familiar, que pediu para não ser identificado.

Sobre as investigações do crime, a Polícia Civil não divulgou mais detalhes. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

No dia do assassinato, investigadores da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que a vítima tinha uma passagem por violência doméstica, em 2015.

Crime

O assassinato ocorreu na rua Desembargador Sampaio, esquina com a Eugênio Netto. De acordo com a polícia, João Batista de Amorim foi executado com cinco tiros, sendo dois no braço esquerdo e três na face.

A reportagem de A Tribuna teve acesso às imagens de videomonitoramento, que flagraram João sendo surpreendido, por um homem de roupa social, que sacou uma arma e atirou. Após os disparos, o atirador correu em direção à Reta da Penha e entrou na Saveiro que o aguardava do outro lado da via.