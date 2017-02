O comando do Batalhão de Infantaria negou que soldados já estejam patrulhando ruas em bairros da Grande Vitória. A informação, incluindo um vídeo de supostos caminhões do Exército nas ruas, está circulando nas redes sociais.

O setor de Comunicação Social do 38 Batalhão de Infantaria explicou que seria necessário um decreto presidencial autorizando p deslocamento das tropas, e até agora não houve ainda um pedido oficial do Governo do Estado.