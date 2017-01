Exército dos EUA autoriza soldados a usar barba, turbante e véu em serviço

O Exército dos EUA tomou medidas que facilitam a muçulmanos, sikhs e adeptos de outras religiões a manter suas tradições enquanto prestam serviço militar. Um memorando assinado na quinta (4) revisou a política de vestuário e aparência exigida dos militares e passou a permitir o uso de turbantes, véus, barbas e outras vestimentas que cobrem a cabeça, desde que seu uso tenha motivos religiosos.

As novas regras autorizam barbas com até cinco centímetros, a menos que estejam enroladas ou presas. Também foram liberados lenços que cobrem a cabeça, como hijabs, tranças e outros penteados. No entanto, esses elementos devem permitir o uso de capacetes e outros equipamentos de segurança e serem usados de modo a não atrapalhar a camuflagem dos uniformes.

A mudança foi celebrada pelos Sikh, adeptos de uma religião surgida na região de Punjabe, entre a Índia e o Paquistão, que combina elementos hindus e islâmicos e determina que os homens tenham barba e usem turbante. “Estamos satisfeitos com o progresso que essa nova política representa para a tolerância religiosa e a diversidade”, disse Harsimran Kaur, lider da Coalizão Sikh.