Exibição de ‘Aquarius’ em Gramado começa com gritos de ‘Fora, Temer’

A cerimônia de abertura do Festival de Gramado começou ao som de vaias e gritos de “Fora, golpista”e “Fora, Temer”. As vaias vinham do público do cinema, que aguardava a estreia de “Aquarius”, que abriu a mostra.

O longa de Kleber Mendonça Filho abriu o festival de cinema da serra gaúcha na noite desta sexta (26). Na plateia, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, e o secretário do Audiovisual, Alfredo Bertini, permaneceram.

Também estava no público o crítico paulista Marcos Petrucelli, alvo de uma polêmica. Ele é membro da comissão criada pela secretaria que vai escolher o filme brasileiro que representará o país no Oscar, e já usou suas redes sociais para desqualificar Mendonça Filho, cujo longa é um dos favoritos à vaga.

Petrucelli afirma que sua contrariedade a Mendonça Filho é estritamente política e não afeta seu trabalho na comissão que escolherá o representante brasileiro.