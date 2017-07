Expedientes nas Varas Criminal e de Fazenda de Vitória estão suspensos

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu, até a próxima sexta-feira (14), o expediente na 10ª Vara Criminal de Vitória. Dentre as atividades que não estão sendo executadas está o atendimento ao público, bem como os atos e prazos processuais durante este período. Apenas as medidas urgentes estão sendo avaliadas.

A suspensão das atividade é provocada pela mudança da unidade para o Fórum Criminal, na Cidade Alta, também em Vitória. A expectativa é que, a partir da próxima semana, as atividades sejam normalizadas.

Também estão suspensos os atos e prazos processuais da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, até a próxima quinta-feira (13). A unidade judiciária está em fase de mudança para a Enseada do Suá, portanto, só apreciará as medidas urgentes.

Todas as atividades suspensas estão descritas no Diário da Justiça, publicado na última segunda-feira (10).

Weslei Radavelli, com informações do Tribunal de Justiça