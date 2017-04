Explosão atinge ônibus de time alemão a caminho de estádio

Uma explosão atingiu o ônibus do Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira (11), e feriu um jogador da equipe. Segundo o jornal alemão Bild, a explosão teria ocorrido na frente do veículo e o atleta ferido é Marc Bartra.

Com o incidente, existe a possibilidade de a partida do clube pelas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Monaco, ser adiada. O perfil no Twitter do clube alemão informou que não há feridos graves e que todos já estão em segurança.

A polícia de Dortmund confirmou que a explosão ocorreu próximo à saída do ônibus do hotel em que estavam hospedados, a cerca de 10km do Westfalenstadion, para onde a partida está marcada.

Com informações da Folhapress