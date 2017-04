Explosão de carro enquanto é abastecido mata uma mulher

A explosão de um veículo que estava sendo abastecido com gás GNV em um posto de combustíveis em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, causou a morte de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas na noite desse sábado (8).

De acordo com testemunhas, a mulher que morreu estava dentro do veículo enquanto ele era abastecido. Os feridos estavam do lado de fora. Um deles seria o marido da vítima, que estava ao lado do carro e foi arremessado. Os feridos foram socorridos e levados para um hospital da região.

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento da explosão, que ocorreu por volta das 21h30 e destruiu completamente o veículo. Um internauta gravou também parte do atendimento às vítimas:

Nas redes sociais, moradores vizinhos ao posto contaram que as casas tremeram na hora do estouro. “A sorte é que o posto não estava muito cheio, por não ser horário comercial. Caso contrário, a tragédia seria ainda maior”, afirmou uma testemunha.

Não há informações sobre as causas da explosão. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Reportagem: Folhapress