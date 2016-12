Um problema que incomoda muita gente. Não há quem não reclame de uma dor intensa com o tal “bico de papagaio”. Dona Nely que o diga. No fala doutor de hoje, um especialista explica o que acontece com a coluna quando aparecem essas distorções. E você sabia que existem tratamentos que afastam a cirurgia? Vamos ver!