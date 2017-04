Falso general americano engana mulheres para roubar R$ 50 mil

Partindo de redes sociais, vigaristas estão enganando mulheres capixabas para roubar até R$ 50 mil, no golpe do falso general americano. Segundo a Polícia Civil, os criminosos, chamados de scammers, fazem parte da Máfia Nigeriana, conhecida por aplicar golpes pela internet, em todo o Brasil, via países estrangeiros.

Os casos são investigados na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE). A polícia explicou que os golpistas se passam por pessoas confiáveis e, após conquistarem mulheres, pedem por depósitos bancários.

Segundo a equipe de investigação da delegacia, uma idosa do Estado fez vários depósitos, chegando a perder R$ 50 mil, acreditando ajudar um grande amor, um general americano, que estava em uma guerra no Oriente Médio. Até o último dia 30 de março, investigadores disseram ter recebido quatro denúncias sobre o falsário, além de outras três já em investigação.

A delegada titular da unidade, Claudia Dematté, contou que em geral os criminosos se apresentam, via redes sociais, sempre como pessoas bem-sucedidas e dificilmente têm amigos em comum.

Quando ganham a confiança das vítimas, eles buscam comovê-las, antes de pedirem para fazerem os depósitos.

A reportagem completa você lê na edição desta segunda-feira (10) de A Tribuna.

Reportagem: Jéssica Cardoso e Rafael Moura