Faltam banheiros e salva-vidas em praias

Sol, mar, e muita felicidade com a chegada de 2017. Mas turistas e banhistas que frequentam as praias da Grande Vitória também reclamam da falta de banheiros e salva-vidas. A Praia da Costa, em Vila Velha, apesar de lotada no final de semana, não contava com a presença de guarda-vidas em um trecho lotado de banhistas no sábado (31).

A reportagem de A Tribuna circulou pelo local e ouviu a reclamação de muitos frequentadores. A comerciante Fabiane Pernambuco, de 37 anos , disse ficar preocupada com a falta de guarda-vidas e a possibilidade de afogamento. “Não há guarda-vidas aqui. Vim ontem (sexta) e hoje (sábado), e não vi. Imagina se alguém se afoga e precisa de socorro?”, questionou.

Já a aposentada Darci Gomes, 67, que é de Minas Gerais, lamentou pela falta de banheiros químicos para atender os frequentadores. A disputa pela ducha também foi motivo de reclamação. O soldador Cassy Jones, 22, que estava na praia ontem, disse que faltam chuveiros. “A gente tem de enfrentar fila para conseguir tirar a areia do corpo”.

Já na praia de Camburi, em Vitória, além de duchas que não funcionam, banhistas reclamam da sujeira nos banheiros.

Luciana Almeida e Verônica Aguiar

