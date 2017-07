Famílias esvaziam antigo prédio do IAPI no Centro de Vitória

Os ocupantes do antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, começaram deixar o local na manhã deste sábado (22). Os moradores tem até às 8 horas deste domingo para deixar o edifício totalmente desocupado de pessoas e bens materiais.

Até o momento, não houve tumulto no local.

Segundo o oficial de justiça que acompanha a movimentação, Bruno Frederice, a união disponibilizou dois ônibus e quatro caminhões para levar as pessoas e seus pertences para o local onde vão ficar, dentro do limite de Vitória.

Alguns ocupantes alegam não ter para onde ir. Ainda de acordo com o oficial de justiça, a União buscou a Prefeitura de Vitória para que encontrasse um local para essas ficarem, mas a prefeitura disse que não tinha como providenciar.

A Prefeitura de Vitória informou que, embora seja uma ação do Governo Federal, a Guarda Municipal vai dar total apoio nas proximidades com relação ao trânsito, uma equipe do Conselho Tutelar e outra do Conselho de Direitos Humanos também irão acompanhar os trabalhos.

Caso o prédio continue ocupado após o prazo estipulado, a Polícia Militar pode vir a agir.

O que dizem os ocupantes

Por meio de nota, a Ocupação Chico Prego, as Brigadas Populares, o Movimento Nacional de Luta por Moradia e o Coletivo Resistência Urbana do Espírito Santo; reafirmaram “repúdio ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, ao governador Paulo Hartung, e ao presidente Michel Temer, que se omitiram completamente no caso, condenando mais de cem famílias a, mais uma vez, se mudarem, sem destino certo, sem acesso à moradia digna e sem garantias sociais alternativas, como o aluguel social provisório”.

De acordo com o comunicado, “não é justo que, diante de tantos prédios e terrenos públicos e privados abandonados – só no Centro de Vitória são mais de 200 prédios abandonados, segundo a Associação de Moradores do Centro de Vitória -, todos descumprindo a função social da propriedade, o déficit de moradia continue crescendo proporcionalmente aos lucros exponenciais da especulação imobiliária e de políticos corruptos”.

Com informações de Lucas Rezende/AT